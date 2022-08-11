Petrol
97.14
-0.27%
Euro
18.4893
0.40%
Dolar
17.9098
0.23%
Altın
1.03
0.05%
Borsa
2864
1.21%
Bitcoin
443.167
6.83%
BTXN Coin
7.50
-0.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C
    EYT'de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti

    EYT'de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti

    EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor.

    Yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği EYT çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

    Önce AK Parti ardından da MHP ile görüştüler

    Bu kapsamda çalışmalar sürerken EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

    Yıl sonuna kadar çözülmesi için söz aldılar

    EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.

    EYT de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti #1

    "Bakan Bey, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi"

    Ziyarete ilişkin konuşan Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi." dedi.

    EYT de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti #2

    "Bakan Bilgin'in sözleri EYT'liler için bir müjdedir"

    Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:

    “EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp, konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.”

    EYT de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti #3


    İlginizi Çekebilir

    Coinbase, 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı
    Ekonomi

    Coinbase, 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

    Hudut birlikleri 192 kişinin yasa dışı geçişini önledi
    Gündem

    Hudut birlikleri 192 kişinin yasa dışı geçişini önledi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir