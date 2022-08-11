EYT'de görüşmeler hızlandı: Vedat Bilgin aralık ayını işaret etti

EYT Platformu üyeleri, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor.

Yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği EYT çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Önce AK Parti ardından da MHP ile görüştüler

Bu kapsamda çalışmalar sürerken EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

Yıl sonuna kadar çözülmesi için söz aldılar

EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.

"Bakan Bey, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi"

Ziyarete ilişkin konuşan Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi." dedi.

"Bakan Bilgin'in sözleri EYT'liler için bir müjdedir"

Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:

“EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimizin anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk. Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi. Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti. Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp, konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti. Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi. Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir. EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.”