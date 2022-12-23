EYT'de son durum! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ne zaman çıkacak?

Yeni yıl yaklaşırken EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da son durum merak ediliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte çıkacağı tarih ve detaylar...

İlgiyle takip edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesindeki son durum merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerine yer vermişti.

EYT ne zaman çıkacak?

TBMM'nin tatil kararı almasıyla düzenleme 2023 yılına kaldı. EYT düzenlemesi henüz gündemin ön sıralarına alınmadığı için, söz konusu düzenleme bir son dakika değişikliği olmazsa 2023'te görüşülmüş olacak.

AK Parti´nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması durumunda TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki öneriler kabul edildi. Alınan bu karara göre; TBMM 26 Aralık 2022 Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak 2023 Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara vermiş olacak.