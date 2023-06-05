Eyyüp Kadir İnan AK Parti'yi destekleyici sözleri nedeniyle saldırıya uğrayan genci ziyaret etti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki bazı kişilerin tepki gösterdiği 18 yaşındaki genç kızı Menemen ilçesindeki evine gitti.

AA

Türkiye tarihi seçimi geride bıraktı...

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı seçim süreci hareketli geçti.

Bu sırada adaylar kadar sokakta vatanadaşın da yorumları merak konusu oldu.

Farklı kesimler tarafından yapılan sokak röportajlarında vatandaşlar düşüncelerini dile getirmeye devam ediyor.

İzmir'de ise 18 yaşındaki Ayşenur Şen sokak röportajında AK Parti'yi destekleyici ifadeleri nedeniyle çevresindeki kişiler tarafından tepki aldı.

Milletvekilinden genç kıza ziyaret

İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnanTürkiye'nin özgüvenli ve cesaretli gençlere ihtiyacı olduğunu vurgulayarak genç kızı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ayşenur Şen de sokak röportajı sırasında insanların bir anda üstüne gelmeye başladığını söyledi.

"Bu tür saldırıları da hep birlikte kınamamız lazım"

AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu dile getiren İnan, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımız ve partimiz bu zamana kadar gençlerin desteğiyle hep tarihi başarılara imza attı. Partimize gençlerin ne denli samimi destek verdiğini de Ayşenur kardeşimiz göstermiş oldu.



Gençlerimizi yalnız bırakacak değiliz. Herkes demokratik tercihlerini, fikirlerini ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli. Bu tür saldırıları da hep birlikte kınamamız lazım.



Genç bir kardeşimizin sokak ortasında düşüncelerinden, tercihlerinden dolayı sıkıştırıp adeta köşe başında böyle dar bir sokakta taciz ediyormuşçasına sırf 'AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı' destekliyor diye sözlü tacize uğramasını doğru bulmuyoruz. Ayşenur'un bu özgüvenli duruşu, AK Parti gençliğinin duruşu diyoruz.

"AK Parti' diyorum başka da bir şey demiyorum"

İnan'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da AK Parti'ye oy vereceğim, yani ölesiye kadar da 'AK Parti' diyorum başka da bir şey demiyorum." dedi.

"Ayşenur Şen'e sevgilerimle"

İnan, Şen'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde "Ayşenur Şen'e sevgilerimle" yazan imzalı fotoğrafını hediye etti.