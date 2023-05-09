Eyyüp Kadir İnan'dan muhalefete Demirtaş tepkisi: HDP ile pazarlık yaptılar AK Partili İnan, "Bir de diyorlar ki 'Biz HDP ile pazarlık yapmadık.' Nasıl yapmadın? Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkarmak pazarlık meselesi değil mi?" diye sordu.

AA

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, kentte muhtarlarla buluştu.

İnan'ın gündeminde, İzmir'in mahallelerine hizmetlerin götürülmesi, muhalefetin HDP ile pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı vardı.

"Erdoğan muhtarlara büyük önem veriyor"

Bayraklı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda İnan, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da muhtarlara büyük önem verdiğini söyledi.

"Muhtarlarımızın emrinde olacağım"

Her zaman muhtarların yanında olduğunu kaydeden İnan, şöyle konuştu:

Milletvekili olduktan sonra da sizin Ankara'daki temsilciniz olacağım. Siyasi parti gözetmeksizin, İzmir'e ve İzmirliye en iyi hizmeti vermek için muhtarlarımızın emrinde olacağım.



Mahallenizdeki sorunların çözülmesi, halkımızın yüzünün gülmesi için sizlerin en yakın çalışma arkadaşı olacağım.

"Demirtaş serbest bırakılacak" sözlerine tepki

Bazı HDP'lilerin, "Seçimlerden sonra Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak" şeklinde ifadeler kullandığını kaydeden İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Arkadaş, siz kuvvetler ayrılığını savunmuyor musunuz? Bu ülkede yargı seçimden seçime değişen bir organ mı veya siz kazandığınızda birileri içeriden çıkacak, başkası kaybettiğinde birileri tekrar içeri mi girecek? Bu ülkede adalet düzeni böyle mi işler? Hani siz hukukun üstünlüğünü savunuyordunuz?



Bir de diyorlar ki 'Biz HDP ile pazarlık yapmadık.' Nasıl yapmadın? Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkarmak pazarlık meselesi değil mi? Bugün o terörist, Selahattin Demirtaş, Bursa mitingine bağlanıyor, 'Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy HDP'ye.' diyor. 'Sonra özgürlüğümüze kavuşacağız.' diyor. Siz bu pazarlığı yaptınız.

İnan, teröre karşı duruş sergilemenin iktidar kadar muhalefetin de görevi olduğunu söyledi.

"CHP'li yerel yönetimler hizmet üretmiyor"

İzmir'de CHP'li yerel yönetimlerin hizmet üretmediğini savunan İnan, yerel seçimlerde kenti AK belediyecilikle tanıştırmak istediklerini, bu süreçte muhtarlarla bir arada olacaklarını dile getirdi.

İnan, kentin iki yakasını buluşturmak için İzmir Körfez Geçişi Projesi'ni hazırladıklarını, büyükşehir bürokratları başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu projeye engel olduğunu anlatan İnan, şu ifadeleri kullandı:

Biz ne yaparsak yapalım İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinden her zaman engel siyasetiyle her zaman takoz siyasetiyle muhatap oluyoruz.

"Hani cumhurbaşkanı tarafsız olmalıydı?"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren İnan, şunları söyledi:

Dediler ki 'Siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı olması en büyük ahlaksızlık.' Sayın Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Sonrasında 'Biz parlamenter sistemi getireceğiz, başkanlık sistemi tek adam rejimi.' diye eleştirdiler.



Bugün kurmuş oldukları ittifak başkanlık sisteminin enstrümanlarını merkeze alarak düşündükleri bir ittifak ve o pazarlık masasına tüm siyasi parti genel başkanlarının, yüzde 1 de alsa, yarım puan da alsa, hepsine cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verdiler.



Hani ahlaksızlıktı? Hani siz bunu doğru bulmuyordunuz? Hani cumhurbaşkanı tarafsız olmalıydı? Siz kazandığınızda tüm siyasi parti genel başkanlarını burada cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız.

Konuşmasının ardından İnan, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.