18 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

18 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 18 Ekim Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma gününü 9,21 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 9,21 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

18 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 9,2770 liradan, euro ise 10,7470 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 9,2750 liradan alınan dolar 9,2770 liradan, 10,7450 liradan alınan euro ise 10,7470 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 9,19 liradan, euro ise 10,67 liradan satılmıştı.