Dijital Yeşil Geçiş Kartı nedir, nasıl uygulanacak? Dijital Yeşil Geçiş Kartı ne zaman hazır olacak?

Dijital Yeşil Geçiş Kartı nedir, nasıl uygulanacak? Dijital Yeşil Geçiş Kartı ne zaman hazır olacak?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, mart ayı içinde ‘Dijital Yeşil Geçiş Kartı’ için yasa teklifini sunacaklarını açıkladı. Peki, Dijital Yeşil Geçiş Kartı nedir, nasıl uygulanacak?

Avrupa Birliği, seyahatleri kolaylaştırmak amacıyla ‘aşı pasaportu’ uygulaması getiriyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından mart ayı içerisinde ‘Dijital Yeşil Geçiş Kartı’ için yasa teklifinin sunulacağı açıklandı.

Açıklamanın ardından Dijital Yeşil Geçiş Kartı ile ilgili bilgi almak isteyenler, araştırmalara başladı.

Peki, Dijital Yeşil Geçiş Kartı nedir, nasıl uygulanacak? Dijital Yeşil Geçiş Kartı ne zaman hazır olacak? İşte detaylar..

DİJİTAL YEŞİL GEÇİŞ KARTI NEDİR?

Avrupa Birliği Komisyonu, seyahatleri kolaylaştırmak için Covid-19 ile ilgili verilerin yer alacağı, 'aşı pasaportu' olarak da adlandırılan, Dijital Yeşil Geçiş Kartı uygulaması için bu ay içinde yasal öneride bulunacak.

Dijital Yeşil Geçiş Kartı ile bilrikte öncelikle AB'ye üye ülkeler arasındaki salgın bağlantılı seyahat kısıtlamaları hafifletilecek olup daha sonra uygulama küresel boyuta taşınacak.

Bu uygulama, her AB ülkesinde mevcut olan aşı sertifikalarının geliştirilmiş versiyonu olacak. Aşı pasosu temel alınıp dijital hale dönüştürülecek bu belgeye bazı veriler yüklenecek. Böylelikle bu belgenin seyahatleri kolaylaştırıcı etki yaratması sağlanacak.

HANGİ VERİLER YÜKLENECEK?

Kart sahibinin Covid-19 aşısı olup olmadığı bilgisiyle birlikte PCR test sonucuna ya da antikor geliştirip geliştirmediğine ilişkin bilgiler yüklenecek.

DİJİTAL YEŞİL GEÇİŞ KARTI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Yasal ve teknik çalışmaların en az üç ay sürebileceği belirtilirken hedef yaz tatili dönemi olarak belirlendi.

Sertifikanın, üye ülkelerin sağlık ve sınır kontrol sistemlerinde birlikte kullanılabilirliğinin sağlanması gerekiyor.

AB Komisyonu önerisini yaptıktan sonra AB ülkelerinin ve Avrupa Parlamentosu’nun da onay vermesi gerekiyor.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

AB Komisyonu'nun önerisi tam olarak tamamlanmadığı için bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. Bununla birlikte aşı pasaportunda yer alan unsurların AB ülkelerine girişte istenmesi durumu söz konusu olabilir. Aşı zorunlu olmadığı için AB ülkelerine girişte sadece aşı verilerine bakılması mümkün gözükmüyor.

KÜRESEL KULLANIMI OLACAK MI?

Dijital Yeşil Geçiş Kartı, öncelikli olarak AB ülkeleri arasında kullanılması hedefleniyor. Ancak daha sonraki aşamada küresel bir uygulamaya dönüştürülmesi de planlar arasında yer alıyor. Bunun sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü nezdinde bir çalışma ve koordinasyona ihtiyaç duyulacak.