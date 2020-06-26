Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan TRT World'e tepki

Fransa Dışişleri Bakanlığı, TRT'nin İngilizce yayın yapan kanalında yer alan ve Fransa'nın Afrika ülkeleri ile ilişkisinin ele alındığı videodaki bazı bilgileri yalanladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, TRT World tarafından hazırlanan sömürgecilikle ilgili içerikte Fransa ile ilgili kısımlara yalanlama geldi.

Bakanlık, Twitter üzerinden arka arkaya paylaştığı iletilerde, "Afrika'nın bir 'Fransız sorunu' yok ve Fransa, geçmişiyle yüzleşmekten korkmuyor" ifadeleri yer aldı.

TRT World tarafından hazırlanan içerikte Fransa'nın Afrika'daki sömürgecilik geçmişi ve bunun günümüz üzerindeki etkileri anlatıldı. Fransa'nın eski kolonilerinde gücünü korumak ve kaynaklarından faydalanmak için çalışmalar yürüttüğü belirtilen videoda Afrika kıtasındaki bir kısım sorunların Fransız kaynaklı olduğu öne sürüldü.

FRANSIZLAR İDDİALAR DOĞRU DEĞİL DİYOR

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise içeriği 'taraflılıkla' suçladı. Paylaşılan haritalardaki yanlışlara dikkat çekilirken, 15 Afrika ülkesi tarafından kullanılan para biriminin (Franc) Fransa kontrolünde olmadığı açıklandı.

Fransız ordusunun Afrika'daki varlığı hakkında, "Neredeyse doğru belirtmişsiniz, Fransız askerleri birçok Afrika ülkesinde bulunuyor. Ancak bunun söz konusu ülke hükümetlerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirildiğini söylemeyi unutmuşsunuz" ifadeleri kullanıldı.

"SÖMÜRGECİLİĞİN TARİHTE YER ALDIĞINI KABUL EDEN FRANSIZ NESLİNDENİM"

Dışişleri Bakanlığı, son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da yaptığı açıklamaya yer verdi. Macron, konuşmasında "Ben, Avrupa sömürgeciliğinin suç işlediğine karşı çıkmayan ve bunun tarihte yer aldığını kabul eden Fransız neslindenim" demişti.

Paris ve Ankara arasında bir süredir Libya'daki iç savaş konusunda gerginlik yaşanıyor. Fransa, Türkiye'yi Libya'ya uygulanan ambargoyu delerek Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne silah yardımında bulunmakla suçlarken, Türkiye iddiaları yalanlıyor.