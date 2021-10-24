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- Hangi kara yolunda çalışma var? 24 Ekim 2021 Pazar kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 24 Ekim 2021 Pazar kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazar günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- Haber Merkezi
- 24.10.2021 - 09:26
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
- Keşan-Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
- Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde Karayar Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
- Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
- Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
- Ağrı-Cumaçay yolunun 34-36. ve Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
KARA YOLLARI YOL ÇALIŞMASI SORGULA