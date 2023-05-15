Fahrettin Altun: 14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu Dün sabah saat 08.00'de başlayan ve 17.00'de biten seçimler sonrasında değerlendirmede bulunan İletişim Başkanı Altun, bu süreçten sonra yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin dünyaya örnek olacak bir görüntü vereceğini belirtti.

AA

Dün itibarıyla Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandı.

Sandıkların çoğu açıldı (yüzde 91,93) ve kesin olmayan sonuçlara göre de TBMM'de Cumhur İttifakı'nın oy üstünlüğü görüldü.

Seçimlere ilişkin yorumlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

İletişim Başkanı Altun, bir mesaj yayınlayarak, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu." ifadesini kullandı.

"Dünyaya örnek olacağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, şu değerlendirmeyi yaptı: