Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderliğe minnettarız

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayınladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettar olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Erdoğan" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest kalması için çağrıda bulunan 10 büyükelçiye karşı gösterdiği duruşu dile getirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖSTERDİĞİ LİDERLİĞE MİNNETTARIZ"

Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türkiye'deki 10 büyükelçiliğin yayımladığı kabul edilemez açıklamaya karşı gösterdiği liderliğe minnettarız. Cumhurbaşkanımızın bu saygısız açıklamaya tepkisi, ulusal egemenliğimize bağlılığının ve hassasiyetinin bir sonucudur. Türkiye diğer ülkelerin içişlerine her daim saygı duymuş, uluslararası hukuk ve teamül doğrultusunda hiçbir zaman yargı süreçlerine karışmamıştır. Diğer ülkelerden, özellikle de müttefik ülkelerden ve ülkemizdeki temsilcilerinden de aynısını bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığımız bu yabancı misyonlara gerekli cevabı vermiş ve kabul edilemez bu davranışları konusunda kendilerini uyarmıştır."





"TAVİZSİZ BİR DURUŞ"

Altun, hükümetin gerektiğinde ulusal egemenlikten asla taviz vermeyeceğini gösterecek başka adımlar atmaktan da çekinmeyeceğini vurgulayarak şöyle evam etti:

"Bu diplomatik anlaşmazlığı, siyasi çıkarları için bir iç meseleye çevirenler ise belli ki şaşırmış durumda. Onların 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin yolundan gittikleri iddiası akılalmaz bir yalandır. Ulusal egemenliğimiz ve milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda tavizsiz bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız bir kez daha kimseye boyun eğmedi ve hükümetimizin, ülkemizin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bütün dünyaya gösterdi."