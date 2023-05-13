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Büyük seçimlere saatler kaldı.

Uzun bir süredir partiler ve cumhurbaşkanları tarafından devam ettirilen seçim kampanyaları sona erdi.

Tüm Türkiye, heyecanla yarınki seçimlerin sonucunu bekliyor.

Bu kapsamda, İletişim Başkanı "Hayal kurduk, hayal satmadık." notu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği projeleri yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu düzenleme ve yenilikten birkaçı şu şekilde;

Ev hanımlarına emeklilik

Evlilik kredisi

Dar gelirli aileye destek

Doğalgaz desteği

Aile gençlik bankası

6 milyon yeni istihdam

"Hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Fahrettin Altun, bu projelere yer verilen videoya ise şu notu düştü;

Hayallerim var, bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Milletimiz için biz hep büyük hayaller kurduk ama hiçbir zaman hayal satmadık.

Türkiye Yüzyılı’nın Mimarı Recep Tayyip Erdoğan

Fahrettin Altun: Hayal kurduk, hayal satmadık!