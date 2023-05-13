Fahrettin Altun: Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği hayalleri paylaştı. Paylaşıma "Milletimiz için hayal kurduk, hayal satmadık" notu düşüldü.

ensonhaber.com

Büyük seçimlere saatler kaldı.

Uzun bir süredir partiler ve cumhurbaşkanları tarafından devam ettirilen seçim kampanyaları sona erdi.

Tüm Türkiye, heyecanla yarınki seçimlerin sonucunu bekliyor.

Bu kapsamda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hayal kurduk, hayal satmadık." notu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği projeleri yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu düzenleme ve yenilikten birkaçı şu şekilde;

Ev hanımlarına emeklilik

Evlilik kredisi

Dar gelirli aileye destek

Doğalgaz desteği

Aile gençlik bankası

6 milyon yeni istihdam

"Hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Fahrettin Altun, bu projelere yer verilen videoya ise şu notu düştü;