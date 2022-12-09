Fahrettin Altun: İddiamız da gücümüz de büyük

Fahrettin Altun: İddiamız da gücümüz de büyük

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin küresel bir aktör haline geldiğini belirterek, "Diyalog, müzakere ve diplomasinin aktığı bir kanal konumundadır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen TRT World Forum, organizasyonu 9-10 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek.

Bugün başlayan organizasyon 40 ülkeden 100'e yakın uluslararası bilinirliği olan konuşmacı katılım sağladı.

Liderleri buluşturan forum bu yıl, “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla düzenlendi.

İlk gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile dünyanın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler, politika belirleyicileri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir aktör haline geldiğini belirtti.

"Türkiye diplomasinin aktığı bir kanal konumundadır"

Fahrettin Altun'un konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Rusya-Ukrayna savaşında ortaya koyduğumuz barış diplomasisi, tüm dünyanın Türkiye’yi 'istikrarlaştırıcı' ve küresel barışa katkı sunan 'yatıştırıcı' bir güç olarak kabul ettiğini göstermiştir.

Bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen Türkiye, artık sadece farklı blokları birleştiren bir köprü değil, aynı zamanda diyalog, müzakere ve diplomasinin aktığı bir kanal konumundadır.

Fahrettin Altun: İddiamız da gücümüz de büyük ViDEO



"İddiamız da gücümüz de büyük"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için gerçekleşecek bir devrimin muştusudur.

Ülkemizle birlikte bölgemizden başlayarak dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış̧ ve refah götürmek istiyoruz. İddiamız da gücümüz de büyük."