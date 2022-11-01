Fahrettin Altun, oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi

Fahrettin Altun, oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik sert tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile bir araya geldi.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye'de gündem oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Fincancı, tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Sulh ceza hakimliğince sorgusu tamamlanan Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

"O kadın TSK'ya iftira attı"

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı." diyerek tepki göstermişti.

Oyuncu Burak Haktanır’dan milli duruş: O kadın TSK'ya iftira attı

Fahrettin Altun ağırladı



Yaptığı çıkışla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan oyuncu Burak Haktanır, bugün İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından ağırlandı.





Buluşmayı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyorum"



Fahrettin Altun, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.