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    Fahrettin Altun Pınar'ın katili için paylaşımda bulundu

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'da canice öldürülen Pınar Gültekin'in davası ile ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 02:18
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    Fahrettin Altun Pınar'ın katili için paylaşımda bulundu

    Dün 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'da bir ormanda gömülmüş halde bulunmuştu.

    Pınar'ı canice öldüren katil zanlısı gece saatlerinde tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dava ile ilgili paylaşımda bulundu.

    "DAVANIN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

    Altun sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun Pınar'ın katili için paylaşımda bulundu #1

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