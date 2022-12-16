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    Fahrettin Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bedelini ödeyecek

    İletişim Başkanı Altun, "Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz" dedi.
    • 16.12.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 10:26
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    Fahrettin Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bedelini ödeyecek

    Diyarbakır'da terör saldırısı düzenlendi.

    Çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırıda 8'i polis memuru 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

    "Bedelini ödeyecekler"

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğinin altını çizdi.

    AA'nın haberine göre, Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları aktardı:

    "Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz"

    "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.

    Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz."

    Fahrettin Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bedelini ödeyecek #1

    Fahrettin Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bedelini ödeyecek #2


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