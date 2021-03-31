Fahrettin Altun, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

6 yıl önce DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından anıldı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, DHP-C'li teröristler tarafından şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Terörden yana tavır almaktan çekinmeyen gazetecilere dikkat çeken Altun, bir grup gazetecinin saldırıyı kutsadığını hatırlattı.

SALDIRIYI KUTSAYAN GAZETECİLERİ ANIMSATTI

Açıklamalarına, "Bundan tam 6 yıl önce, ülkemize ve milletimize şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C’li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildi. Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar." ifadeleriyle başlayan Fahrettin Altun, şu cümlelerle devam etti:





"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRALARINDAN HİÇ UTANMADILAR"

"Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını “mecbur bırakılan bir yöntem” diyerek aklamaya çalıştılar.

Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine “bin selam” gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar.



"İHANETLERİNİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız.

Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular. Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah’ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla. Mekanları cennet olsun."