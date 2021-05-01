İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bugüne kadar tüm güçleri ile işçilerin yanında olduklarını belirten Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"EMEK VE ALIN TERİ KUTSALDIR"

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.

Fahrettin Altun'dan '1 Mayıs' paylaşımı VİDEO