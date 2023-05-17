Fahrettin Altun'dan Almanya'ya kınama: Basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz

Almanya'nın Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı.
FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayetiyle sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılan Türk gazeteciler için tepkiler peş peşe geliyor.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da kınama mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Altun, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
"Basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz"
Fahrettin Altun ekipmanlara el koyulmasının çok açık şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu belirtek şu ifadelere yer verdi:
Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum.
Almanya’da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak gözaltına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir.
Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz.
FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.