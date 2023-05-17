Fahrettin Altun'dan Almanya'ya kınama: Basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı.

ensonhaber.com

Almanya'nın Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı.

FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikayetiyle sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılan Türk gazeteciler için tepkiler peş peşe geliyor.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da kınama mesajı geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Altun, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz"

Fahrettin Altun ekipmanlara el koyulmasının çok açık şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesi olduğunu belirtek şu ifadelere yer verdi: