Fahrettin Altun'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama

İstiklal'deki patlamaya ilişkin konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmeyin" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama, büyük panik yarattı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

6 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

53 yaralının olduğunu aktaran Vali Yerlikaya, “Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada maalesef ölü sayımız 6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.

Altun: Dezenformatif içeriklere itibar etmeyin

Patlamaya ilişkin bir diğer önemli açıklamayı da İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

AA'nın haberine göre Altun, “Bugün İstanbul Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının 13 Kasım 2022 tarih ve 04181 sayılı yazısı ile yayın yasağı getirilmiştir. Yayın yasağının amacı toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır. Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz.” dedi.