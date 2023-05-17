Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo skandalına çok sert tepki: Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransız Charlie Hebdo dergisinin kapağına tepki göstererek, "Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz" ifadelerini kullandı.

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Dünyanın gözü kulağı Türkiye'den gelen haberlerde...

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete, gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen Charlie Hebdo dergisi, skandal bir karikatür paylaştı.

Charlie Hebdo'ya sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz bir "karikatür" paylaşan Fransız Charlie Hebdo dergisine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." vurgusu yaptı.

"Ne denli iğrenç olduklarını dünyaya kanıtlamış oldular"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu.



Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş.

"Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız"