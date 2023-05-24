Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Yürüdüğün yolda seninleyiz asla yalnız değilsin' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllardan bu yana siyasi hayatındaki samimi anlarına yer verdiği videoyu, "Asla yalnız değilsin." notuyla paylaştı.

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Türkiye 4 gün tarihi bir güne tanıklık edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde sandıklardan çıkan sonuçlardan ikinci tur kararı çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan çıkan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi açık ara farkla önde tamamladı.

Bu sonuçlar ise muhalefette büyük bir moral bozukluğuna neden oldu.

Şimdilerde sahada ikinci tur çalışmaları hız kesmeden devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni bir destek videosu geldi.

Erdoğan'ın siyasi hayatındaki geçmiş yıllardan bu yana olan anlarına yer verilen videoda, gösterilen sevgi seline dikkat çekildi.

"Asla yalnız değilsin"

Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın samimiyetinin de vurgulandığı paylaşıma Altun şu notu düştü: