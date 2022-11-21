Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karkamış'taki hain saldırıya ilişkin, "Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz" dedi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

Yaşanan saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.

"Terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz"

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı.

Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."

