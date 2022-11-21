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    Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karkamış'taki hain saldırıya ilişkin, "Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz" dedi.
    • 21.11.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:15
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    Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama

    Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

    Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.

    Yaşanan saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.

    "Terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz"

    Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı.

    Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #1

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #2

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #3

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #4

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #5

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #6

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #7

    Fahrettin Altun dan Gaziantep teki terör saldırısına açıklama #8


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