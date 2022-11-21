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- Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama
Fahrettin Altun'dan Gaziantep'teki terör saldırısına açıklama
- 21.11.2022 - 14:40
- Güncelleme : 21.11.2022 - 15:15
Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü PKK tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.
Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinden hain teröristlerce ateşlenen 5 roket, bir okul ve yerleşim yerlerini vurdu.
Yaşanan saldırı sonrasında 3 vatandaş hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım geldi.
"Terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz"
Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü PKK/YPG'yi lanetliyoruz. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. #Hesapzamanı.
Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."