Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e: Hep bir hazımsızlık hep bir kıskançlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitingindeki coşkulu kalabalığın kurgu olduğunu iddia eden Özgür Özel'e yanıt, Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, "Hep bir yalan, hep bir kıskançlık, hep bir hazımsızlık. Biz hakikat ile yürürüz" notunu düştü.

ensonhaber.com Türkiye'de seçim heyecanı hakim. Sahalarda seçim çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingi dünya basınına kadar yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirli vatandaşların coşkusu ile karşılanırken, miting alanı doldu taştı. Mitingden görüntüler sosyal mecralarda paylaşılırken muhalif kesim, İzmirlilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini hazmedemedi. CHP'li Özgür Özel, görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken, "Nasıl bir boyama yeteneğiyse Fahrettin Altun'a tebrikler." ifadelerini kullandı. Özel'in bu cümleleri sonrası yanıt ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Hep bir yalan, hep bir kıskançlık" vurgusu yaptı. "Biz hakikat ile yürürüz, siz tahrifatla..." Altun şu ifadelerle devam etti; Göz boyamakta, 'ilgi çekici olsun diye' yalan vaatlerde bulunmakta uzmanlaşmış birileri çıkmış, bize iftira atıyor. Cumhurbaşkanımızın İzmir mitingine ilişkin görsellerin tarafımızca imal edildiği yalanını söylüyor! Hep bir yalan, hep bir kıskançlık, hep bir hazımsızlık! Onlara diyoruz ki, biz hakikat ile yürürüz, siz tahrifatla! Aşağıdaki videoyu iyi izleyin.