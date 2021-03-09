Euro
9.14
-0.61%
Dolar
7.6967
-0.72%
Altın
419.16
0.2%
Borsa
1.537
0.46%
Bitcoin
404.900
8.36%
EXEN Coin
15.73
-0.75%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Fahrettin Altun'dan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayınladı.
    • AA
    • 09.03.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahrettin Altun'dan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'i rahmetle andı.

    BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kıymetli tiyatro sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük ustaya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Altun dan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir