İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olması hedefi doğrultusunda çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, katıldığı Afet İletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Çalıştayın afet yönetimi çalışmalarına katkı sunmasını temenni eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu alana her zaman önem verdiğini vurguladı.

Fahrettin Altun, açıklamalarında şu sözlere yer verdi;

"Bugün, devletimizin stratejik iletişim politikasının en kritik sorunlarından biri olan afet iletişimini ele almak üzere bir aradayız. Çalıştayımızın ülkemize, milletimize, afet yönetimine katkı sağlamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. İletişim günleri müstakil bir politika haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Edoğan da, bu alana her zaman büyük ehemmiyet verdi.

"Türkiye Yüzyılı'nın İletişim Yüzyılı olması doğrultusunda çalışıyoruz"

Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde kurulduğumuz ilk günden itibaren var gücümüzle ülkemizin stratejik iletişim politikalarının geliştirilmesi uygulanması ve koordine edilmesi noktasında hassasiyetle gayret gösteriyoruz.

Büyük heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı'nın İletişim Yüzyılı olması doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elbette iletişim poilitkalarını kurumsallaştırma çabamızın arkasında ciddi stratejik anlayış ve yol haritası vardır.

Fahrettin Altun'un Afet İletişimi Çalıştayı konuşması ViDEO



"Türkiye İletişim Modeli stratejik iletişime dair bütün başlıkları içeriyor"

Biz bu stratejik anlayışı, devlet geleneğimizin köklü mirasından beslenen Türkiye İletişim Modeli olarak tarif ediyoruz. Türkiye İletişim Modeli, devletin söylem birliğinden kamu diplomasisine, kriz yönetiminden dezenformasyonla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede stratejik iletişime dair bütün başlıkları içeriyor.

Afet iletişim yönetimi de stratejik iletişim politikamızın en önemli başlıklarından birini teşkil ediyor. Bütünleşik afet yönetimi anlayışının hayati unsurlarından biri olan afet iletişimi, İçişleri Bakanlığımız ve AFAD'ımız başta olmak üzere, sahada faaliyet gösteren yakın iş birliği ile sürdürdüğümüz bir alan olarak telakki ediyoruz.

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde acil durumlara güçlü bir kapasite getirdik"

Hangi düzeyde olursa olsun her afet acil müdahale ve etkili bir süreç gerektirir. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesis ettiğimiz altyapıyla, yangından sele, depremden kazalara, acil durumlara güçlü bir kapasite getirdik.

Cumhurbaşkanımız tarafından öngörüyle kurulan AFAD Başkanlığımız, bütünleşik afet yönetimiyle dünya çapında takip edilen bir model oraya koydu. Afet bölgelerinde arama kurtarmadan barınmaya, devletimiz hızlı etkili ve kapsamlı müdahale göstermekte. Devletimiz her bir afet sonrasında bu imkanlarla bütün varlığını ortaya koymakta, imkanlarını seferber etmektedir.

Bir afet yaşandığında Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren başta Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere, ilgil bakanlarımız kurumların başkanlarını sahaya göndermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizzat kendi afet noktalarına giderek yürütülen çalışmaları yerinde koordine etmiştir. Afetin açtığı yaralar sarılırken vatandaşımız da sahipsiz olmadığını hissetmiştir."





Kesintisiz çalışma için İletişim Tırı

Bir diğer yandan Fahrettin Altun, medya mensuplarının çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmesi için İletişim Tırı'nı hazır ettiklerini vurguladı.

"Afet ve kriz iletişiminin fakülte müfredatına girmesi çalışmalarımız devam ediyor"

Tüm bunlara ek olarak, İletişim Başkanlığı ve AFAD Başkanlığının ana çözüm ortağı olduğu "Türkiye Afet Müdahale Planı" kapsamında Afet İletişim Grubu'nu hayata geçirdiklerini anımsatan Altun, "Afet iletişiminin eğitim boyutu da yadsınamaz. Bu çerçevede özellikle afet ve kriz iletişiminin, iletişim fakültelerinin müfredatına girmesine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor." sözlerini aktardı.

Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla temaslarını en yüksek noktada sürdürdüklerini, afetlere hazırlık için gerekli planları el birliğiyle hazırladıklarını dile getiren Altun, bütün bu süreçlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibinin her zaman destek olduğunu söyledi.

İletişim Çalıştayı'nın detayları

Altun, iki gün sürecek Afet İletişim Çalıştayı'nda bu alana dair önemli başlıkların bulunacağını vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda koordinasyon ve söylem birliği nasıl sağlanmalı? Kriz anlarında artan dezenformasyon ve art niyetli girişimlerle nasıl mücadele edilmeli? Afet sahalarında medya faaliyetlerini kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacını daha hızlı ve doğru şekilde karşılamak için neler yapılmalı? Kurumlar arası etkileşim ve karşılıklı tecrübe paylaşımını artırmak için hangi tedbirler alınmalı? Çalıştayımızda bu sorular etrafında proje, faaliyet ve yol haritaları üzerinde duracağız.





"Afet bölgelerinde çalışanlara minnettarlığımı ifade etmek istiyorum"

Bu doğrultuda kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ulusal ve yerel medyamızın, akademi camiamızın çok değerli katkıları olacağına inanıyorum. Kıymetli konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza ve çalıştayın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Arama kurtarmadan yangın söndürmeye, afet bölgelerinde cansiperane şekilde çalışan kamu ve sivil toplum kurumları ile medya mensuplarımıza minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."

Bakan Soylu ve ekibine, bir afet söz konusu olduğunda bizzat sahada bulunarak gece gündüz ortaya koydukları gayretler için şükranlarını sunan Altun, "Çalıştayımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cenabıallah ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten korusun." diye konuştu.