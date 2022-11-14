Fahrettin Koca: 26 hastamızın tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Koca, Beyoğlu'ndaki patlamada yaralananlar hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor" dedi.

Türkiye, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısına kilitlendi.

Saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Patlamada 4’ü olay yerinde, 2’si ise hastanede olmak üzere 6 kişi can verdi.

Öte yandan 81 kişinin yaralandığı saldırıda yaralılara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, bir açıklama daha geldi.

"26 hastamızın tedavisi devam ediyor"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patlamada yaralananların sağlık durumları. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.



