Fahrettin Koca açıkladı! Antakya'daki özel hastane görüntüleri hakkında soruşturma başlatıldı Deprem bölgesi Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanenin, hastaları kaderine terk ettiği iddiaları sosyal medyada yayılırken, Fahrettin Koca konu ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde en büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş'ta art arda 7.7 ve 7.6'lık iki deprem yaşandı.

Büyük depremler, 11 ili vurdu.

Haritanın koca bir bölümünde deprem kaynaklı yıkım yaşandı.

Elim olayda 46 bini aşkın vatandaşımız can verirken, enkaz kaldırma çalışmaları haftalarca sürdü.

Depremin ilk anından beri devlet her kolu ile bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Evleri yıkılan vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kurulurken, yardım yağdı.

Bir diğer yandan Türkiye en hassas dönemlerinden birini geçirirken türlü provokasyonlara ve dezenformasyonlara da maruz kaldı.

Özel hastanedeki hastalar kaderine terk edildi iddiası

Sosyal medyada yankı uyandıran bir olay da Hatay'ın Antakya ilçesindeki hastane iddiaları oldu.

İddialara göre Antakya'daki özel bir hastanedeki vatandaşlar ölüme terk edildi.

Bu konuya ilişkin türlü haber ve görseller sosyal medyada yayıldı.

Fahrettin Koca konuştu

Son olarak Hatay'da durum değerlendirmesinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya değindi.

Fahrettin Koca, söz konusu özel hastane için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Bu ve benzer iddialarla ilgili soruşturmaları başlattık"

Koca şu cümleleri kullandı;