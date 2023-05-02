Fahrettin Koca açıkladı! Deprem bölgesinde hizmet süresi kısaltıldı

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Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından depremlerin etkilendiği illeri yeniden ayağa kaldırmak için uğraşıyor.

Geniş coğrafyada hissedilen depremler binlerce vatandaşın hayatını etkiledi.

50 bin kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından binlerce vatandaş ise farklı şehirlere yerleşti.

Bir diğer yandan da afet bölgesi illlerde görev yapan devlet memurları için tayin hakkı tanındı.

Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depem bölgesi 10 ilde hizmet süresinin %85’inin tamamlaması halinde süresi dolmuş kabul edilecek.

Konuya ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 10 İLDE

DEVLET HİZMET SÜRELERİ %15 KISALTILDI



Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.



Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır.



Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak.



Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.