Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği virüsünün pandemi riski var mı?

Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği virüsünün pandemi riski var mı?

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Peki Maymun çiçeği virüsünün pandemi riski var mı? Türkiye'deki vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen detaylar...

Dünya, maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçmiş durumda...

Tarihte ilk olarak 1958'de bir maymunda tespit edilen, insanlarda ise ilk defa 1970'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kayıtlara geçen bu virüs, 2022 yılında yeniden ortaya çıktı.

Koronavirüs pandemisinin hız kaybetmeye başlamasıyla, toplumun rahat bir nefes almaya başladığı bir dönemde ortaya çıkan "maymun çiçeği salgını", yeni bir pandemi mi başlıyor korkularını da beraberinde getirdi.

Türkiye'de de vaka sayılarında artış görülen maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Türkiye'de 5 vaka tepit edildi

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fahrettin Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi, bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi" dedi.

Koca, 4 hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu belirtti.

Pandemi riski var mı?

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, 'pandemi riski var mı' sorusunu da yanıtladı.

Türkiye açısından endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski bulunmadığını belirten Koca, bunun nedenini 'virüsün çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşması' olarak açıkladı.