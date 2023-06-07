Fahrettin Koca: Amasya'da selde kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da selde kaybolan 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını aktararak vatandaşlara başsağlığı diledi.

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Türkiye felaketlerle mücadele ediyor...

Yaz aylarına girilmesine rağmen kentlerde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak yağışların ardından yurdun birçok noktasında sel felaketi yaşandı.

Selden büyük oranda etkilenen kentlerden biri de Amasya oldu.

Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden ve otomobille sele kapılan Zilal Şahin, yağışların ardından kayboldu.

Kayıp vatandaşa ulaşılması için AFAD, jandarma, Özel İdare ve Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar sürdürdü.

Köy yakınlarındaki sulama göletinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sele kapılan otomobille ilgili de bir ize rastlamadı.

Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Murat Ekşi'nin cansız bedeni ise suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde bulunmuştu.

"İki kişiden birine dün, birine ise bugün ulaşıldı"

Öte yandan Fahrettin Koca'dan kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: