Fahrettin Koca, arama kurtarma köpeği Body'i TEKNOFEST'te tanıttı

Türkiye, savunma sanayisindeki yeniliklerle göğüs kabartıyor.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.
TEKNOFEST 2018 yılında itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
Bu yıl da ziyaretçi akınına uğrayan TEKNOFEST'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gitti.
Body TEKNOFEST'te
Fahrettin Koca, UMKE ATAK'ın bir üyesini vatandaşlarla tanıştırdı.
Arama Kurtarma Ekibi'nin üyesi olan Body, başarılı çalışmalara imza atıyor.
Fahrettin Koca, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
O paylaşımda şu not düşüldü;
BODY, TEKNOFEST 2023 FESTİVALİNDE. Neden mi? Çünkü çok hayati bazı konularda teknolojiden ilerde, teknolojiyi aşan çalışmalar yapıyor:) Body, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE çatısı altındaki Arama Kurtarma Ekibi ATAK’ın bir üyesi. Ününü duymuş olabilirsiniz.