Fahrettin Koca, arama kurtarma köpeği Body'i TEKNOFEST'te tanıttı UMKE çatısı altındaki ekibin Atak'ın bir parçası olan arama kurtarma köpeği Body, TEKNOFEST'te Sağlık Bakanı Koca ile oyun oynadı.

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Türkiye, savunma sanayisindeki yeniliklerle göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.

TEKNOFEST 2018 yılında itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Bu yıl da ziyaretçi akınına uğrayan TEKNOFEST'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gitti.

Body TEKNOFEST'te

Fahrettin Koca, UMKE ATAK'ın bir üyesini vatandaşlarla tanıştırdı.

Arama Kurtarma Ekibi'nin üyesi olan Body, başarılı çalışmalara imza atıyor.

Fahrettin Koca, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

O paylaşımda şu not düşüldü;