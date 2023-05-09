Fahrettin Koca, CHP standını ziyaret etti: Uzattığı el havada kaldı Esenler'de vatandaşlarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cadde üzerinde bulunan CHP seçim stantına giderek selam vermek istedi. Stantta bulunan CHP'liler, Bakan Koca'nın elini sıkmadı.

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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken siyasetçiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Seçim atmosferi nedeniyle zaman zaman gerilimler yaşanırken güzel şeyler de oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu kapsamda İstanbul Esenler'de vatandaşları ziyaret etti.

Esenler'de vatandaşlarla buluştu

Esenler halkıyla bir araya gelen Bakan Koca, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Gezisini sürdüren Bakan Koca, daha sonra seçim çalışması yürüten CHP stantına doğru ilerledi.

Bakan Koca, CHP standındakilere başarılar dileyerek tokalaşmak istedi.

Nazik bir şekilde CHP'lilere elini uzatan Bakan Koca'ya verilen tepki şaşkına çevirdi.

Stanttaki CHP'lilerle selamlaşmak istedi: Nezaket eli havada kaldı

Fahrettin Koca, stanta giderek CHP'li vatandaşlara elini uzattı.

Ancak tokalaşmak için elini uzatan Fahrettin Koca'nın eli, CHP'liler tarafından havada bırakıldı.

Kameraya yansıyan bu nezaketsiz davranış görenlerin tepkisini çekti.

O anlar böyle görüntülendi.