Fahrettin Koca Defne Devlet Hastanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından 60 gün sonra tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiği anları paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkıma uğradı.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremler geniş coğrafyada hissedildi.

Yıkıcı depremler 11 ili enkaza çevirirken yaklaşık 50 bin kişi de hayatını kaybetti.

Hasar gören kentlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Bu kapsamda depremin en büyük yıkıma uğrattığı kentlerin başında da Hatay geldi.

Kentte kısa sürede kalıcı konutların ve hastanelerin temelleri atıldı.

Kentte depremlerin ardından 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi tamamlandı.

Hastane tamamlandı

28 bini kapalı olmak üzere 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sistemi kullanılarak yapılan hastanede 36 poliklinik bulunuyor.

51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ile diş polikliniği de bulunan, tüm branşlarda hizmet veren hastanede 256'sı hekim, 1044 sağlık çalışanı görev alıyor.

"2.094 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan depremlerin ardından 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi ziyaretini sosyal medya hesabında paylaşarak şu ifadelere yer verdi: