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    Fahrettin Koca: Düzce'de 35 yaralımız var

    Fahrettin Koca: Düzce'de 35 yaralımız var

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de meydana gelen depremde 35 yaralının olduğunu belirtti. Yaralılardan 1'inin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.
    • 23.11.2022 - 06:01
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 06:34
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    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9'luk deprem birçok çevre illerden de hissedildi.

    Deprem nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yaralı sayısına ilişkin bilgilendirme geldi.

    "Düzce’de 35 yaralımız var, 1 kişinin durumu ağır"

    Bakan Koca, yaptığı açıklamada,  "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 35 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Düzce de 35 yaralımız var #1


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