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Fahrettin Koca: Düzce'de 35 yaralımız var

Fahrettin Koca: Düzce'de 35 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de meydana gelen depremde 35 yaralının olduğunu belirtti. Yaralılardan 1'inin ise durumunun ağır olduğu açıklandı.