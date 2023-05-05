Fahrettin Koca, Erzurumluların Şehir Hastanesi yorumlarını paylaştı

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Türkiye sağlık sektöründe vatandaşın memnuniyetini her geçen gün biraz daha artırıyor.
Bu alanda şehir hastaneleri kalitenin artırılmasında ana etken oldu.
Erzurum'da açılan hastane de onlardan biri.
Erzurumlular, hastaneyi deneyimledikten sonra memnuniyetlerini dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o anları paylaştı.
"Erzurumlular, Şehir Hastanesi için “Özetle, mükemmel!” diyor"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımına şu notu düştü:
"Erzurumlular, Şehir Hastanesi için “Özetle, mükemmel!” diyor. Hasta memnuniyeti oranı %95. Komşu ülkelerden hastalarsa kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, robotik cerrahi ve kendi ülkelerinde alamadıkları diğer sağlık hizmetleri için Erzurum Şehir Hastanesine geliyor."