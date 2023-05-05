Fahrettin Koca, Erzurumluların Şehir Hastanesi yorumlarını paylaştı Erzurumluların Şehir Hastanesi yorumlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel kanının "mükemmel" olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye sağlık sektöründe vatandaşın memnuniyetini her geçen gün biraz daha artırıyor.

Bu alanda şehir hastaneleri kalitenin artırılmasında ana etken oldu.

Erzurum'da açılan hastane de onlardan biri.

Erzurumlular, hastaneyi deneyimledikten sonra memnuniyetlerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o anları paylaştı.

"Erzurumlular, Şehir Hastanesi için “Özetle, mükemmel!” diyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımına şu notu düştü: