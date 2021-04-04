Fahrettin Koca: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili ortaya çıkan son tablo konusunda açıklama yaptı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verilere göre, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı.

249 bin 126 koronavirüs testi yapılırken, 186 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

"GENÇLERİMİZİ DE KORUYACAĞIZ"

Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların toplam vakalar içindeki oranının azaldığını belirterek, gençlerin oranında ise artış yaşandığı konusunda uyardı.

Koca, açıklamasında "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." dedi.