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    Fahrettin Koca: Harita maviye dönmeli

    Fahrettin Koca: Harita maviye dönmeli

    İlk doz aşılanma oranlarının gösteren haritanın büyük ölçüde maviye döndüğünü belirten Fahrettin Koca, "Aynı şekilde ikinci doz aşılanma oranlarını gösteren harita da maviye dönmeli" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.09.2021 - 22:04
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 22:11
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

    Açıklamasında aşılama oranlarının yansıtıldığı haritaya da değindi.

    "İKİNCİ DOZ AŞILANMA ORANLARINI GÖSTEREN HARİTA DA MAVİYE DÖNMELİ"

    İlk doz aşılanma oranlarının gösteren haritanın büyük ölçüde maviye döndüğünü belirten Bakan Koca, "Aynı şekilde ikinci doz aşılanma oranlarını gösteren harita da maviye dönmeli" dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR..

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