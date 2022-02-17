Fahrettin Koca: Hasta sayıları azalıyor

Koronavirüs vakalarının 2-3 hafta içinde düşeceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi nerede takmamız gerektiğini Çarşamba günü yapılacak toplantının ardından anlatacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinde açık alanda maske zorunluluğunun kaldırılması, aynı uygulamanın Türkiye’de ne zaman hayata geçeceği sorusunu akıllara getirdi.

Salgınla mücadelede yeni yol haritası önümüzdeki hafta kamuoyuna duyurulacak.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MASKEYİ NEREDE DAHA ÖNEMLE TAKMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATACAĞIM"

Maske sorularını da yanıtlayan Fatrettin Koca şu şekilde konuştu:

"Gelecek hafta çarşamba günü mücadelede geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler, ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım." dedi.

"HASTANEYE YATIŞLAR YÜZ 28-30, YOĞUN BAKIMA YATIŞ İSE YÜZDE 15 AZALDI"

Koronavirüs vakalarının geçen hafta sonu itibarıyla zirve yaptığını ve gelecek hafta azalmaya başlayacağını tahmin ettikleri söyleyen Koca, "Hastane yükü de giderek azalacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Avrupa'da koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığının hatırlatılması üzerine Koca, gelecek hafta çarşamba günü salgınla mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra yapılması gerekenlerin ifade edileceği bir basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Koca, koronavirüs'e yakalanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastalığı hafif geçirdiğini söyledi.

700 KÜSUR DOLAR 'MOLNUPİRAVİR' İLACI 70'TE 1 MALİYETLE DAĞITTIK"

Kovid-19 tedavisinde "molnupiravir" etken maddeli ilacın kullanımına başlandığını hatırlatan Koca, "Molnupiravir ilacını piyasaya dağıttık. 700 küsur dolar olan ilacı 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada da kullanılan bu ilacı hızla yerlileştirip yaygın kullanılmak üzere piyasaya verdik. 65 yaş üstüne, kronik hastalara ve risk taşıyanlara veriyoruz." dedi.

Bakan Koca, 65 yaş üstündekilerin Kovid-19 tedavisinde erken dönemde molnupiravir kullanmalarının önemli olduğunu belirtti.

"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNDE DE BAŞLAYACAK"

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın 81 ildeki devlet hastanelerine sevkiyatının başlayacağını bildiren Koca, "Gelecek haftadan itibaren sadece eğitim ve araştırma veya şehir hastaneleri değil, ilçeler dahil olmak üzere bütün devlet hastanelerinde TURKOVAC uygulaması başlayacak." dedi.

"MART AYINA DA OMİCRONA YÖNELİK TURKOVAC AŞISINI TAMAMLAYACAĞIZ"

Koca, TURKOVAC'ın Omicron varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak "TURKOVAC'ın Omicron ile ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısını tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

"HASTANELERE VERDİĞİMİZ TURKOVAC 800 BİN DOZ OLDU"

TURKOVAC'ın uygulanma miktarına ilişkin verilerin sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak."

"GEBELER VE ÇOCUKLARA DA BAŞLADI"

Koca, 2 doz BioNTech aşısından sonra TURKOVAC'ın uygulandığı çalışmaya ilişkin soru üzerine, "2 BioNTech üzeri TURKOVAC devam ediyor. Gebelerle ilgili de çocuklarla ilgili de başladı." dedi.