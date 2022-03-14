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    Fahrettin Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 'Tıp Bayramı'nı kutladı

    14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Bakan Koca, hekimleri eşsiz yapan şeyin hizmet aşkı olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 09:03
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    Fahrettin Koca, hekim ve tıbbiyelilerin 'Tıp Bayramı'nı kutladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle hekim ve tıbbiyelileri kutladı.

    Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bakan Koca, Türk hekimlerinin eşsiz olmasını, hizmet aşkına bağladı.

    'Nice bayramlara' diyerek hekim ve tıbbiyelilerin gününü kutlayan Bakan Koca, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "HEKİMLERİMİZİ EŞSİZ YAPAN, İNSANIMIZA HİZMET AŞKIDIR"

    "Kıymetli hekimler ve tıbbiyeliler, 14 Mart Tıp Bayramınızı kutluyorum. Bu ülkenin hekimleri savaşta, salgınlarda, zorlukta, geniş zamanda hep halkının yanında ve onun kahramanı olmuştur. Bizim hekimlerimizi eşsiz yapan insanımıza hizmet aşkıdır. Hizmet aşkıyla nice bayramlara."

    Fahrettin Koca, hekim ve tıbbiyelilerin Tıp Bayramı nı kutladı #1


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