Fahrettin Koca: Konya kararını verdi, devleti yöneten şehir hastanesini yaptı 2 Ekim 2020'de hizmete giren Konya Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir günde bakılan ortalama hasta sayısı 11 bin 300." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta en önemli reformlardan biri olan şehir hastanelerine yönelik memnuniyetler artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, yurdun dört bir yanında hizmet veriyor.

Öte yandan nicelerinin yapımı da sürüyor.

Bugüne kadar faaliyet gösteren 21 şehir hastanesi, bulunduğu bölgenin adeta sağlık yükünü çekiyor.

Bu süreci ise başarıyla sürdürüyor.

"Bir günde bakılan ortalama hasta sayısı 11 bin 300"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Ekim 2020'de hizmete alınan Konya Şehir Hastanesine ilişkin paylaşım yaptı.

Hastanede verilen hizmeti açıklayan Bakan Koca, "Sağlıkta genç yatırımlar" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Konya Şehir Hastanesi 2020’nin Ağustos ayında hizmete girdi. Sadece doktor sayısı 793. Hastanede bugüne kadar 5 Milyon 680 Bin 829 muayene, 251 Bin 923 ameliyat yapıldı. Bir günde bakılan ortalama hasta sayısı, aciller dahil 11.300. Hastane 1.250 yataklı.

"Devleti yöneten şehir hastanesini yaptı."

Ardından hastaneden hizmet alan vatandaşların açıklamalarını paylaşan Koca, videolu paylaşıma da, "Kararını Konya verdi, devleti yöneten şehir hastanesini yaptı. Asıl biz teşekkür ederiz." notunu ekledi.

"Doktorlarımız olsun çok güler yüzlüler"

İşte videodaki vatandaşların memnuniyetleri...

* Her türlü, her işten memnunum ben. Yani bu hastanede yapılan her şeyden memnunum. Bir kere temizliği yeter ya. Hemşirelerimizin güler yüzü, tatlı dili yeter yani.

* Çok iyiler, ben çok memnun kaldım. Gerek personel olsun, hemşirelerimiz, doktorlarımız olsun çok güler yüzlüler, çok güzel ilgileniyorlar.

* Memnunuz. 48 gündür buradayım. İyiler, hemşireler de iyi doktorlar da iyi. Bir sıkıntı yok yani. Güzel.