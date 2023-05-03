Fahrettin Koca Konya'da yoğun ilgiyle karşılandı Bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Konya'ya giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada sevgi seliyle karşılandı ve etrafını saran kalabalıktan yürüyemedi.

ensonhaber.com

Türkiye seçim ayına girdi.

Yurdun dört bir yanında seçim heyecanı yaşanıyor.

Düzenlenen mitingler, seçmenler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Millet İttifakı'nda 6'lı masadaki parti liderlerinin coşkuyla duyurduğu programlarda katılımın az olması ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Cumhur İttifakı'nda ise gündem oldukça yoğun.

Bir yandan mitingler bir yandan hayata geçirilen projelerin açılışları yapılıyor.

Bakan Koca Konya'da

Gündem yoğun şekilde devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya’ya geldi.

Bakan Koca, Kulu ilçesindeki "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Büyük bir kalabalıkla karşılandı

Vatandaşlar burada Fahrettin Koca'ya yoğun ilgi gösterdi.

Kent meydanında büyük bir kalabalığın arasında yürümeye çalışan Koca, vatandaşlarla hem sohbet etti hem de fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Sevgi seli

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Fahrettin Koca'ya Konya'da sevgi selinden kareler...