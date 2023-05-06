Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hem Kovid-19 salgınını fark edip harekete geçen hem de salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan ilk ülkelerden olduğunu bildirdi.

AA

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Virüsün küresel salgına dönüşmesinin ardından Türkiye'de ilk vaka, 11 Mart 2020'de görüldü.

11 Mart 2020 aynı zamanda, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘küresel pandemi’ ilan edildiği gün olarak tarihe geçti.

Türkiye ise bu süreçte ilk vakanın ardından olağanüstü bir mücadele ortaya koydu.

Bu mücadelenin mimarı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

Bakan Koca açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu"

Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündeminden çıkmaya başladığına ilişkin 29 Ocak 2022'deki konuşmasına da paylaşımında yer veren Koca şu değerlendirmede bulundu:

Kovid-19 salgınını fark edip ilk harekete geçen ülkelerdendik. O kadar ki Tedavi Rehberini DSÖ'den önce yayınladık. Salgının gerilediğini görüp kısıtlamaları azaltan da ilk Türkiye oldu.

"Türkiye için malum olan dünyaya yeni ilan edildi"