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    Fahrettin Koca: Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek

    Sağlık Bakanı Koca, muayenehane hekimleriyle ilgili yeni çalışmaları 7 Ocak'tan önce ilan edeceklerini duyurdu.
    • 27.12.2022 - 11:19
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    Fahrettin Koca: Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek

    Türkiye, sağlık sektöründeki yenilikleriyle ön plana çıkıyor.

    Bu kapsamda sağlıkta her alanda çalışmalar yapılırken bir müjde de muayenehane hekimleri için geldi.

    Konuya ilişkin açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

    Bakan Koca, hekimlerle gerçekleştirdikleri toplantılarda kamunun ihtiyacını belirledikleri duyurdu.

    "7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz"

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muayene hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek #1

    Fahrettin Koca: Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek #2


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