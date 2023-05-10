Fahrettin Koca, özel gereksinimli vatandaşlara müjdeyi verdi
İHA

Fahrettin Koca, Sultangazi'de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu.

Belediyesi tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuldu

Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda Bakan Koca ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Programda bir konuşma yapan Bakan Koca, en büyük engelin zihinlerdeki bariyer olduğunu söyledi.

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"Siz zaten her şeyi başarıyorsunuz, biz engel olmayalım yeter"

Bakan Koca, 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandığını müjdeleyerek, “Siz zaten her şeyi başarıyorsunuz, biz engel olmayalım yeter. Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz.” dedi.