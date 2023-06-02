Fahrettin Koca paylaştı! Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri için Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmeliği duyurdu.

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Türkiye sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda hem salgın süreçlerinde hem depremlerde vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması kapsamında çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan hastanelerle sağlık alanında çığır açan Türkiye, yatırımlarına yenilerini ekleniyor.

Öte yandan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar için de Evde Sağlık Hizmetleri gerçekleştiriliyor.

81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1.252 hastane ekibi ve toplamda 6.000’e yakın personel bu kapsamda görev alıyor.

Evde Sağlık Hizmetleri'ne 6 madde daha eklendi

Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik ise Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yeni yönetmeliği sosyal medya hesabında duyurdu.

Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: