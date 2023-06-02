Fahrettin Koca paylaştı! Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de

Türkiye sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda hem salgın süreçlerinde hem depremlerde vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması kapsamında çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan hastanelerle sağlık alanında çığır açan Türkiye, yatırımlarına yenilerini ekleniyor.
Öte yandan hasta, engelli ve yaşlı vatandaşlar için de Evde Sağlık Hizmetleri gerçekleştiriliyor.
81 ilde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1.252 hastane ekibi ve toplamda 6.000’e yakın personel bu kapsamda görev alıyor.
Evde Sağlık Hizmetleri'ne 6 madde daha eklendi
Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik ise Resmi Gazete’de yayınlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yeni yönetmeliği sosyal medya hesabında duyurdu.
Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
81 ilimizde 86 koordinasyon merkezi, 865 hizmet birimi, 1.252 hastane ekibi ve toplamda 6.000’e yakın personelle sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri İçin Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı.
Yeni yönetmelikle
1-Evde sağlık hizmeti sunum kapsamı genişletildi; standartları belirlendi.
Personel, araç ve donanımında ihtiyaca uygun kapasite artışı planlandı.
2-Süreli (Hastane taburculuk sonrası) ve süresiz (Uzun dönem bakım) evde sağlık hizmet standartları belirlendi.
3-Hangi hasta grubunun evde sağlık hizmeti alacağı tanımlandı. 80 yaş üstü büyüklerimize, istemeleri halinde, evde sağlık hizmetinden doğrudan yararlanabilme imkânı sağlandı.
4-Sağlıklı Yaş Alma Genelgesi ile bağlantılı olarak hizmet sunumunda evde sağlık ekiplerine de rol verildi.
5-Uzaktan sağlık hizmetinin evde sağlık hizmetlerinde kullanımı tanımlandı.
6-İşlemlerin ESYS (Evde Sağlık Yönetim Sistemi) yazılım sistemi üzerinden yürütülmesi planlandı. Bu yazılım ile diğer paydaşlarla gerekli iletişim ağının kurulması hedefleniyor, yazılım güncellemeleri devam ediyor.
Bilindiği gibi Evde Sağlık Hizmetlerimizden halen 641.751 kayıtlı hasta hizmet alıyor, bir ayda ortalama 315.000 hasta ziyareti gerçekleşiyor.
Evde Sağlık Hizmetleri Yeni Yönetmeliği Hayırlı Olsun.