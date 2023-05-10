Fahrettin Koca paylaştı: Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım sürecinin devam ettiğini belirtti. Koca paylaştığı videoya, "Yakın tarihte Trabzon’un hizmetinde. Trabzon’un büyüklüğüne yakışacak şekilde" notunu düştü.

Türkiye, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Şehir hastaneleri sayesinde sağlık çığır açan Türkiye, yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bir şehir hastahanesi daha bu defa, Trabzon'da yapılıyor. Trabzon'da yapılacak olan şehir hastanesinin detaylarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapım sürecinin devam ettiğini belirtti.

"Trabzon'un büyüklüğüne yakışacak şekilde"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon Şehir Hastanesi'nde katlar yükseliyor. İnşaat aşamasında olan Trabzon Şehir Hastanesi toplam 900 yatak kapasitesine, 300 polikliniğe, 33 ameliyathaneye sahip olacak.

Kapalı alanı 283 bin 943 metrekare. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 236. Diyaliz yatağı sayısı 30.

Trabzon Şehir Hastanesi; Yanık Tedavi Ünitesi, Nükleer Tıp Ünitesi, Radyoterapi Alanı, Diyabet Ünitesi, Kan Transfüzyon Merkezi, Uyku Laboratuvarı, Genetik Laboratuvarı gibi özellikli imkanlarıyla yakın tarihte Trabzon’un hizmetinde. Trabzon’un büyüklüğüne yakışacak şekilde." ifadelerini kullandı.