Fahrettin Koca: Randevu sorununu birlikte çözebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde yaşanan randevu sorununa ilişkin, “Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye, sağlık sektörüyle kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Sağlık sektörü kapsamında başlayan ve kısa sürede hizmete geçen projeler her geçen gün artıyor.

Bunun yanı sıra, alınıp gidilmeyen her randevu da, ihtiyacı olanların randevu bulmasını zorlaştırıyor.

Randevu alıp gitmeyenler 15 gün süreyle randevu alamayacak

Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir düzenlemeye geçildiğini duyurmuştu.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte, devlet hastanesinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşlar, 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacak.

Randevuye gitmeyenlerin sayısı düştü

Bu sistem sonrasında randevuya gitmeyen vatandaşların oranında büyük düşüş kaydedildi.

"Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir"



Koca, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kapı komşusu iki kişi düşünün. Biri randevu almış, gitmeyecek. İptal etmemiş. Diğeri, aynı branşta randevu almakta zorlanıyor. İptal edilmeyen randevuların yol açtığı sorun bu kadar açık. Zorluk çıkardığımız kişi bir yakınımız da olabilir. Randevu sorununu birlikte çözebiliriz." ifadelerini kullandı.