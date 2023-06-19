Sağlık sektöründe yapılan gelişmeler sürüyor...
Türkiye'de sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.
Bugüne kadar şehir hastanelerinin ve yeni devlet hastanelerinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.
Böylelikle sağlıkta çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.
Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip şehir hastanelerinden biri de Diyarbakır'da hizmet veriyor.
Hastanede eğitim devam etti
Yeni hastanelerin yanı sıra hastanede tedavi gören çocukların eğitimi de en üst düzeyde tutulması adına çalışmalar yapıldı.
ağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süreli tedavi görecek çocukların eğitimlerinin aksamaması için imzalanan protokolün ilk uygulama örneğini verdi.
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuklar tedavi görürken bir diğer yandan da eğitimlerini aldı.
"İmzalanan protokolün ilk uygulama örneğini verdi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:
Hastanedeki yavrularımız derslerinden geri kalmadılar, karne sevincini de yaşadılar. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süreli tedavi görecek çocukların eğitimlerinin aksamaması için imzalanan protokolün ilk uygulama örneğini verdi.
Karneleri için çocuklarımızı, projenin başarılı uygulaması için arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.