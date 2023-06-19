Fahrettin Koca: Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzalanan protokolün ilk uygulaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında hastanede uzun süre tedavi gören çocukların derslerinden geri kalmaması adına imzalanan protokolün ilk uygulamasının sonuçlarını paylaştı.

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Sağlık sektöründe yapılan gelişmeler sürüyor...

Türkiye'de sağlık sektöründeki devrim niteliğindeki yenilikler dünyada ün salıyor.

Bugüne kadar şehir hastanelerinin ve yeni devlet hastanelerinin faaliyete geçirilmesiyle, dev bir hizmet verilmiş oldu.

Böylelikle sağlıkta çıta en üst seviyelere çıkmış oldu.

Son teknoloji ürünü cihazlara ve yeterli altyapı donanımına sahip şehir hastanelerinden biri de Diyarbakır'da hizmet veriyor.

Hastanede eğitim devam etti

Yeni hastanelerin yanı sıra hastanede tedavi gören çocukların eğitimi de en üst düzeyde tutulması adına çalışmalar yapıldı.

ağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında uzun süreli tedavi görecek çocukların eğitimlerinin aksamaması için imzalanan protokolün ilk uygulama örneğini verdi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuklar tedavi görürken bir diğer yandan da eğitimlerini aldı.

"İmzalanan protokolün ilk uygulama örneğini verdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: