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    Fahrettin Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99

    Fahrettin Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi.
    • 05.11.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 09:32
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

    TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

    "Açılan kadroların tamamı doldu"

    "Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum."

    Fahrettin Koca: TUS ta yerleşme oranı yüzde 99 #1

    Uzmanlık dallarında doluluk oranları

    Bakan Koca, Bakanlığa bağlı kurumlarda ve devlet üniversitelerinde önceden az ilgi gören uzmanlık dallarına ilişkin, son TUS'taki kontenjan doluluk oranlarını da açıkladı.

    Buna göre, Kalp ve Damar Cerrahisi yüzde 90, Çocuk Cerrahisi yüzde 90, Göğüs Cerrahisi yüzde 93, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yüzde 96, Acil Tıp yüzde 98, Beyin Cerrahisi yüzde 98,  Genel Cerrahi yüzde 98 ve diğer 33 branş yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

    Fahrettin Koca: TUS ta yerleşme oranı yüzde 99 #2


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