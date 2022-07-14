Fahrettin Koca Twitter'daki sahte hesaplara tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Adana'da yaşanan olaylarla ilgili sahte hesaplar üzerinden art niyetli ve provoke edici paylaşımlarda bulunanlara isyan etti.

Tüm Türkiye sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınarken, açılan sahte hesaplarla vatandaşlar provoke edilmeye çalışılıyor.

Dün Adana Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde bir düğünde kavga eden ve yaralıların tedavisi için Balcalı Hastanesi'ne gelen iki grup arasında kavga çıkmıştı.

Hasta yakınlarından birisi acil serviste görevli bir doktorun boğazını sıkarak tehdit edip doktoru tartakladı. Olay hastaneye sevkedilen takviye polis kuvvetlerince bastırıldı.

Sahte hesaplara tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahte hesaplar üzerinden "Hastanelerde sağlık çalışanlarına şiddet uygulanıyor" şeklinde asılsız yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

"Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle"

Twitter hesabından ortaya atılan asılsız twitlerle ilgili açıklama yapan Fahrettin Koca, "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini Takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle." dedi.